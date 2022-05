Napoli, Olivera è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

Mathias Olivera è arrivato in Italia. L’esterno uruguaiano acquistato dal Getafe ha iniziato la sua prima giornata da giocatore del Napoli, anche se solo in pectore fino a quando non sarà stato completato il consueto iter che prevede l’effettuazione delle visite mediche prima della firma sul contratto e del consueto annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, ecco Olivera: visite mediche a Villa Stuart Intanto a testimoniare la partenza del giocatore per l’Italia e precisamente per Roma, direzione Villa Stuart, dove il nazionale uruguaiano si sottoporrà alle visite mediche, è stato l’agente di Olivera, Pablo Boselli, sempre molto attivo sui social, che nella notte italiana ha postato un’immagine di sé e del proprio assistito prima di imbarcarsi sul volo per l’Italia. Olivera e Boselli, sorridenti, sono stati poi accolti a Villa Stuart dal dirigente azzurro Maurizio Micheli, pronto a fare gli onori di casa in una giornata particolare per tutta la società, quella del 73° compleanno del presidente De Laurentiis.

Napoli, a Mathias Olivera l'eredità di Ghoulam Olivera, classe ’97, in forza al Getafe dal 2018, che firmerà un contratto di cinque anni e prenderà il posto di Faouzi Ghoulam, sarebbe andato a scadenza di contratto con il club madrileno nel 2025, ma è approdato al Napoli al termine di una lunga trattativa che ha visto la società azzurra sfidare diversi club di primo piano del panorama europeo, compresa la Juventus, che aveva provato a inserirsi nella trattativa.