“Polizia nella sede del Lille, forse per il trasferimento di Osimhen”

La polizia giudiziaria oggi ha fatto irruzione nella sede del Lille, club francese. Secondo l'Equipe, che ne dà notizia, sarebbero state ascoltate diverse persone, in particolare il direttore amministrativo e giuridico Julien Mordacq. Non è sicuro neanche per il giornale francese che le indagini riguardino il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli, avvenuto a fine luglio del 2020. Ma è un'ipotesi.