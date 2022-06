Napoli su Deulofeu: ecco la prima offerta di Giuntoli

NAPOLI - Il Napoli raddoppia: non soltanto Bernardeschi , illustre parametro zero che De Laurentiis ha spiegato di aver trattato direttamente con il suo manager, ma anche Deulofeu . Gerard il catalano, gioiello dell' Udinese che il Napoli ha chiesto con tanto di offerta ufficiale: 13 milioni di euro o giù di lì. Risposta: la valutazione di partenza del giocatore è 25 milioni, e ciò significa che le parti sono ancora lontane. Molto lontane. Lui però piace, un bel po', ma l'idea è che il mercato del Napoli si sbloccherà nel momento in cui saranno chiare le posizioni dei giocatori in scadenza, e dunque Mertens e Ospina, e poi di altri che potrebbero anche cambiare un po' a sorpresa: tipo Politano. Un esterno, guarda caso: come Bernardeschi, come (il primo) Deulofeu.

L’offerta

E allora, torna un grande classico del mercato degli ultimi anni: l'asse Napoli-Udine. Udinese, il club di uno dei giocatori finiti sulla copertina della stagione appena conclusa: 13 gol e 5 assist in campionato, e poi un campionario di giocate chic sfoderate sia partendo dalla fascia sia da seconda punta e finanche da falso nueve. Già: Deulofeu è diventato una sorta di jolly d'attacco, uno capace di giocare con estrema nonchalance sia in appoggio alla punta e finanche da punta, nonostante l'estrazione da ala. Ha fatto di tutto quest'anno, e anche molto bene, e a 28 anni appena compiuti è diventato un obiettivo primario del Napoli. Con tanto di offerta: 13 milioni di euro, più o meno, è la prima proposta ufficiale firmata dal ds Giuntoli. Ma non bastano, per il momento: l'Udinese ha spiegato che la valutazione di partenza è 25 milioni e lo ha ribadito anche all'Atletico Madrid, altro club interessato a Gerard, e ciò significa che le parti si aggiorneranno. Un po' quello che è accaduto con Bernardeschi, altro ventottenne svincolato dalla Juve e finito nel mirino azzurro: si tratta sull'ingaggio.

Mister Mertens

Il Napoli, nel frattempo, è sempre in attesa delle risposte di tre uomini fatti in casa in merito alle rispettive proposte di rinnovo: Ospina e Mertens, entrambi in scadenza il 30 giugno, e poi Fabian, legato al club fino al 2023. Proprio come Koulibaly: anche in questo caso, De Laurentiis aspetta di incontrare il manager del capitano, Fali Ramadani. A proposito di Mertens: Dries, in ritiro con il Belgio in vista delle quattro partite di Nations League con Olanda (venerdì), Polonia (mercoledì), Galles (11 giugno) e ancora Polonia (14 giugno), ha ritirato ieri dalle mani del ct Martinez l'attestato di partecipazione al corso di formazione per allenatori organizzato dalla federcalcio belga e seguito da diciotto giocatori della Nazionale (tra cui il centrocampista del Torino, Praet). Un indizio per il futuro remoto: quando smetterà, evidentemente, Ciro comincerà a guardare il calcio dalla panchina. Tornando al mercato, sul fronte portieri resta da definire anche la posizione di Meret: Giuntoli, nel frattempo, ha aperto un fronte con il Cagliari per Vicario. L'Atalanta propone Gollini.