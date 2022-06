Novellino: "Per il Napoli sarebbe perfetto un giocatore alla Tonali"

Novellino: "Per il centrocampo del Napoli vedrei bene uno alla Tonali"

Stuzzicato sui temi del mercato "Monzón", che ha da poco terminato la sua esperienza alla Juve Stabia, ha argomentato: "Luciano Spalletti ha fatto un ottimo lavoro e, per quanto ho seguito il suo modo di mandare in campo la squadra, secondo i dettami di un 4-2-3-1, avrebbe bisogno di un centrocampista in grado di fare bene entrambe le fasi, che sappia giocare davanti alla difesa e, allo stesso tempo, offendere. Uno come Sandro Tonali, appunto".

Novellino su Deulofeu: "Ottimo giocatore, ma nel suo ruolo ci sarà da fare spazio"

Voci sempre più insistenti, inoltre, accostano l'attaccante tuttofare dell'Udinese Gerard Deulofeu al Napoli, forte dei suoi 13 gol in 34 presenze in campionato con la maglia bianconera dei friulani: "Un ottimo giocatore, sarebbe una grandissima acquisizione per la rosa azzurra. Certo, il suo eventuale approdo alla corte di Spalletti, comporterebbe qualche taglio in quella zona del campo".