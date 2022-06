Auguri social del Napoli per il compleanno di Insigne

Tanti auguri a Lorenzo Insigne . Arrivano dal Napoli sui social per il compleanno del giocatore che ha deciso di lasciare la squadra azzurra per trasferirsi in Canada, a Toronto . Ma Napoli, città dove è nato 31 anni, rimarrà per sempre nel suo cuore. E probabilmente la cosa sarà reciproca. Su Twitter, bella l'immagine che il Napoli ha deciso di pubblicare in onore del suo ex calciatore: si vede Lorenzo esultante e sorridente.

Insigne: napoletano dentro

Insigne è vissuto a Frattamaggiore, dove tuttora risiede. Ma presto, insieme alla famiglia, farà armi e bagagli per andare oltre oceano. Insigne entrò a far parte delle giovanili del Napoli nel 2006, a 15 anni. Poi è stato mandato in prestito alla Cavese, al Foggia e al Pescara prima del rientro definitivo alla base nel 2012. La prossima avventura lo porterà in Mls, il campionato americano.

Sui social, per il compleanno, come detto sono arrivati i sinceri auguri da parte della società azzurra di De Laurentiis: “Buon compleanno, Lorenzo”. Che può voler dire anche buona fortuna per il futuro che sta per cominciare. Perché Insigne ha ancora diversi anni di calcio davanti a sé e in Canada può davvero diventare un'icona come è stato per Napoli per diversi anni. Pur a volte criticato dai tifosi che, per salutarlo, però lo hanno fatto emozionare fino alle lacrime.