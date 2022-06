Napoli, l'estate riapre il balletto di Ounas

La stagione di Ounas è di certo l’estate: in tanti cominciano a ricordare il suo grande talento non ancora espresso a dovere e il ds Giuntoli ricomincia a dedicare a lui un po’ delle centinaia di telefonate quotidiane che del mercato sono il pane. Il sale e il pepe: quello che sta provando a mettere il Monza sulla costruzione della squadra che dovrà dedicarsi anima e corpo al prossimo campionato di Serie A, spinto ovviamente dalla mano di Stroppa: con lui Adam ha lavorato al Crotone per un mesetto prima dell'esonero, a febbraio 2021, ma la stima è quella di sempre nonostante sia trascorso un po’ di tempo. Non è intaccata, non è cambiata, e così vorrebbe puntarci ancora: un progetto che in B non è andato a buon fine ma anche un'idea immediatamente riproposta a Galliani e Berlusconi dopo la promozione, soprattutto perché Ounas ha 25 anni e la necessità assoluta di vivere un campionato da protagonista, con continuità. Questa sconosciuta: un anno fa, di questi tempi, lo avevano cercato il Milan e l’OM, il club che più d'ogni altro ha provato a strapparlo al Napoli fino agli ultimi giorni utili, salvo poi arrendersi al naufragio della trattativa. Per la gioia di Spalletti: il signor Luciano puntava molto su di lui. Moltissimo: e non è mica sbagliato dire che è stata la grande promessa non mantenuta della stagione.