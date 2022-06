Hamsik torna a Napoli e va dal barbiere di fiducia

Hamsik a Napoli: visita dal barbiere

Marekiaro, in questa stagione in Turchia al Trabzonspor, ha voluto rivisitare alcuni luoghi del suo passato partenopeo, a cominciare dalla bottega del barbiere Costantino Intemerato, che lo ha omaggiato sui social: "Bentornato a Napoli! Marek Hamsik 17! Sei sempre il mio Capitano - è la didascalia che accompagna la foto del centrocampista, in compagnia con alcuni tifosi -. Rivederti dopo due anni e mezzo è stata una gioia enorme, la stima che nutriamo entrambi va oltre ogni cosa e tu me lo dimostri sempre di più venendomi a trovare come una delle prime tappe oggi...". Hamsik ha militato a Napoli per 12 stagioni, vincendo due Coppe Italia e conquistando il record assoluto di presenze in maglia azzurra, 520. Centoventuno i gol realizzati sotto il Vesuvio.