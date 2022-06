Calciomercato Napoli, Bayern su Osimhen: il prezzo fissato da De Laurentiis

NAPOLI - Un contatto in stile più british che panzer. Ovvero: il Bayern Monaco ha chiesto al Napoli informazioni su Victor Osimhen. Una telefonata esplorativa successiva all’annuncio di Lewandowski, un re di Baviera che ha spiegato chiaro e tondo la propria volontà di lasciare il club con il quale ha scritto e riscritto la storia del gol sin dal 2014. Il Bayern, tra l'altro, s'è fiondato parallelamente su Mané, in scadenza nel 2023 con il Liverpool, ma a quanto pare per caratteristiche tecniche questa operazione sarebbe più connessa al rinnovo e al destino di Gnabry, a sua volta legato fino al 2023. L'uno, insomma, non escluderebbe l'altro, ma di contorno ci sono le riflessioni: il club azzurro, come noto, ha definito in 110 milioni di euro la valutazione di partenza di Osi e il Bayern, storia altrettanto nota, è decisamente attento e virtuoso sul mercato. Fatto sta che il futuro di Victor torna d'attualità: telefonate dalla Germania e soprattutto dall'Inghilterra, sì, dove United, Arsenal e Newcastle continuano a pesare le prossime mosse. Il prezzo del cartellino, del resto, è notevole e il Napoli sotto i 100 milioni non è disposto a scendere.

Giro internazionale E allora, luci su Osi. Riflettori nuovamente puntati su di lui, Victor la gazzella, 18 gol in 32 partite tra il campionato e l'Europa League. E in mezzo, un grave infortunio al volto rimediato a novembre a San Siro con l'Inter: il secondo ostacolo in due stagioni tormentate, dopo il problema alla spalla del primo anno, con due Covid e un trauma cranico a coté. De Laurentiis, in sintesi, ha detto che non è ancora possibile giudicarlo considerando che i suoi allenatori lo hanno avuto a disposizione a mezzo servizio, ma evidentemente le sue doti sono comunque finite in copertina insieme con uno strapotere fisico talmente palese che a certificarlo è bastata una partita. Osimhen, insomma, è entrato nel grande giro internazionale delle punte, o forse per il momento sarebbe meglio dire che fa parte del grande giro internazionale delle telefonate esplorative: il Napoli, infatti, non ha ancora registrato offerte ritenute all'altezza del valore riconosciuto al giocatore: 110 milioni leggermente trattabili. Ovvero: DeLa non si siede a discutere per meno di 100 milioni.