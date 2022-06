Napoli, i tifosi corteggiano Deulofeu sui social: quanti messaggi di affetto!

"Vieni al Napoli". È questo il commento più gettonato sotto la foto postata da Gerard Deulofeu. L'attaccante dell'Udinese ha caricato sui social uno scatto di lui in piscina, mentre si gode il relax dopo l'ottima stagione con i friulani (13 gol e cinque assit in 35 presenze totali). Finito nel mirino del club partenopeo, l'ex Milan e Barcellona è stato letteralmente acclamato dai supporters azzurri che non vedono l'ora di poterlo accogliere a Castel Volturno.

Deulofeu al Napoli? Ecco i messaggi dei tifosi azzurri

Intanto i tifosi lo "corteggiano" a suon di commenti per spingerlo a scegliere il Napoli: "Deu, ci serve velocità, forza", "Gerà, il Maradona ti aspetta", "Quando firmi con noi?", questi sono solo alcuni dei messaggi che si leggono sotto al post dello spagnolo. C'è poi chi, restando in tema, cerca di convincerlo così: "Se ti piace l'estate dovresti proprio venire a Napoli, qua dura fino ad ottobre".

Deulofeu-Napoli, il punto sulla trattativa

La trattativa per portare il classe '94 agli azzurri è intanto entrata nel vivo. Si è partiti da posizioni molto distanti, con l'Udinese che chiedeva 25 milioni di euro e il Napoli che ne metteva sul piatto 13. Cristiano Giuntoli e Pierpaolo Marino si sono presi il tempo necessario per riflettere, discutendo con i rispettivi club e fissando nuovi incontri. Il Napoli ha aumentato la propria offerta arrivando fino a 18 milioni, ma l’Udinese è rimasta sui propri passi, anche se sarà costretta a indietreggiare e la quadra dovrebbe trovarsi intorno ai 20 milioni, se non interverranno fatti nuovi, se De Laurentiis e Pozzo, ricordando tutto quel ch’è stato, non decideranno che pure a diciotto c’è una valutazione ideale, la stessa che fu riconosciuta per Allan, per Zielinski e per Inler.