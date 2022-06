Djuric, parla l'agente: "Napoli? Speriamo in un'offerta"

Uno dei giocatori più importanti nella folle e vincente rincorsa della squadra di Davide Nicola è stato Milan Djuric . Il bosniaco di passaporto italiano è ormai una colonna dei granata da quattro stagioni ed è stato fondamentale durante il campionato sul piano tattico, ma anche carismatico all’interno dello spogliatoio. Il suo futuro a Salerno è però appeso ad un filo, visto che le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno non sono ancora decollate.

Djuric, l'agente: "Restare a Salerno è stato un bene"

Intervistato durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV, l’agente di Djuric, Vittorio Sabbatini, non si è sbilanciato su quale sarà il futuro dell’ex Cesena, fresco di addio alla nazionale bosniaca: "Anche nel periodo negativo della Salernitana non abbiamo mai pensato di andare via. Se fosse arrivata un'offerta migliorativa l'avremmo sicuramente considerata, ma alla fine è stato un bene restare a Salerno. Milan ha fatto una seconda parte di stagione in crescendo come tutta la squadra. Non ha pensato al contratto in scadenza dedicandosi alle difficoltà che c'erano in campo".