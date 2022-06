"Napoli: 3 milioni per Østigård e liberare Koulibaly al Barcellona"

Il Napoli accelera in difesa per avere un sostituto che fornisca le necessarie garanzie in caso di partenza di Kalidou Koulibaly , particolarmente appetito dal Barcellona . Il club partenopeo sembra ormai abituarsi all'idea di dover fare a meno del pilastro difensivo senegalese e, a stretto giro di posta, è in programma un vertice tra l'agente Fali Ramadan i, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli .

"Napoli, l'erede di Koulibaly? Solo un nome la comando: Leo Skiri Østigård

In vista della possibile separazione tra le parti, secondo il Mundo Deportivo, manca solo l'accelerata finale per Leo Skiri Østigård, 22enne norvegese messosi in luce con il Genoa (tuttavia retrocesso proprio dopo il 3-0 subito al 'Maradona' di Napoli nella penultima giornata di Serie A) nella seconda parte della stagione da poco mandata in archivio.

"Napoli: 3 milioni per il cartellino di Østigård. Ma il Brighton chiede di più"

Østigård (che aveva iniziato la stagione 2021-2022 allo Stoke City, in Championship), è di proprietà del Brighton & Hove Albion di Premier, che non lo vede affatto tra i giocatori su cui puntare nella rosa dei Seagulls. Forte di questo moltivo, il Napoli offre 3 milioni, ma il club inglese chiede di più. Ad ogni buon conto, sempre secondo il Mundo Deportivo, a Napoli c'è grande fiducia per una risoluzione positiva dell'affare. Che, se condotto in porto, spalancherebbe le porte del Barcellona a Koulibaly.