Dalla Spagna: "Non solo Napoli, anche la Real Sociedad su Deulofeu"

L'ottima stagione vissuta con la maglia dell'Udinese in Serie A, con 34 presenze condite da 13 gol e cinque assist, ha fatto accendere le luci dei riflettori del mercato su Gerard Deulofeu . L'ala spagnola classe 1994 ha stupito e fatto innamorare il popolo friulano che potrebbe averlo visto giocare e segnare per l'ultima volta in bianconero contro la Salernitana nell'ultimo match del campionato 2021-2022. Sull'ex Milan, infatti, è pronta una vera e propria asta di mercato che vede coinvolti Napoli e Real Sociedad.

Deulofeu, non solo Napoli

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, sul talento ex Barcellona Gerard Deulofeu nelle ultime ore sarebbe infatti piombata anche la Real Sociedad. Il club iberico, infatti, avrebbe messo il 10 dell'Udinese in cima alla lista di nomi per rinforzare la rosa a disposizione di Imanol Alguacil che giocherà l'Europa League la prossima stagione. Il cartellino dello spagnolo vale al momento 15 milioni, cifra che i biancoblù sarebbero disposti a investire sul mercato per acquistare un giocatore di talento e fantasia come l'ex canterano, ma non saranno esclusi eventuali rialzi da parte dell'Udinese. Il club friulano infatti non resterà di certo con le mani in mano, consapevole del duello pronto a iniziare tra Real Sociedad e Napoli.

Deulofeu-Napoli, il punto

Che Gerard Deulofeu piaccia al Napoli non è di certo un segreto. Lo spagnolo, che nelle scorse settimane è stato vicinissimo agli azzurri, potrebbe finire alla corte di Luciano Spalletti nel caso in cui la società non trovasse l'accordo per il rinnovo con Dries Mertens. Orfano già di Insigne, partito alla volta di Toronto, il club campano non vorrebbe rimanere scoperto in attacco e il pressing sull'Udinese è pronto a proseguire con insistenza. Sul piatto, come detto, dovranno esserci almeno 15 milioni come richiesto dai bianconeri friulani, mentre per il giocatore potrebbe arrivare uno stipendio di circa 2 milioni.