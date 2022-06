L'agente di Cragno rivela: “Ho parlato con il Napoli, ma per ora non c'è nulla”

Alessio Cragno non rimarrà in serie B, dopo essere retrocesso con il Cagliari . Così il suo agente, Graziano Battistini, è in giro a cercare squadra per il portiere. Come ha rivelato a Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche con il Napoli : “In questo momento il mercato è in stand-by, ci sono tante chiacchiere, vediamo un po' cosa succede. È ovvio che con il Cagliari in serie B bisogna trovare una soluzione dopo averla studiata attentamente”.

Agente Cragno: “Napoli è una grande piazza”

Si parla un po' con tutti in questo periodo, ma poi ci sono le preferenze e Napoli è una di queste per Cragno: “Sondaggio del Napoli? Le chiacchierate si fanno con tutti i club e tutti i direttori, ma in questo momento siamo fermi, ci si parla con tutti e si verifica un po’ la situazione. Napoli è una grande piazza, alla quale un grande portiere ambisce sempre. Bisogna capire quali dinamiche si svilupperanno per poi decidere il dà farsi”.

Battistini su Soler: “Valencia ha bisogno di vendere”

Riguardo ai partenopei si è parlato anche di un interessamento per Soler. In questo caso, Battistini riferisce del corteggiamento da parte di altri tre club: “E' un giocatore forte, è un centrocampista offensivo. Ha qualità e può spostare gli equilibri. E’ un po’ il fiore all’occhiello del Valencia che ha problemi e ha bisogno di vendere. Costo? La domanda e l’offerta determinano il reale costo del cartellino e se ci sono più club interessati al giocatore. Non so cosa possa esserci dietro al ragazzo, ma sembra che Atletico, Barcellona e Juve siano interessate”.