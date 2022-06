Napoli, Demme cambia procuratori: "Vorrebbe giocare di più, urge riflessione"

Importante novità professionale per Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco del Napoli ha infatti cambiato procuratore, passando dalla Lian Sports Group di Fali Ramadani alla FIRST1, agenzia che fa capo a Claudio Vigorelli e Marco Busiello.

Napoli, le parole dei nuovi agenti di Demme Per il momento questa importante svolta non sembra essere il preludio di un sicuro cambio di maglia del giocatore nel corso del prossimo mercato estivo, alla luce anche del contratto con il Napoli in essere fino al 30 giugno 2024, ma alla vigilia della lunghissima sessione estiva di mercato nulla può essere escluso a priori. Questo, intanto, è stato il “benvenuto” a Demme da parte di Vigorelli e Busiello: “Diego lo conosciamo dai tempi del Lipsia, c’è stata anche con la famiglia da sempre una buona relazione. È bastata una chiacchierata, ci si è trovati subito bene, è un piacere lavorare insieme”.

"Dobbiamo capire cosa vorrà fare il club" Lo stesso Busiello, intervistato da 'CalcioNapoli24', non ha nascosto la delusione di Demme per il poco spazio avuto nella stagione appena terminata agli ordini di Luciano Spalletti: “Conosco Diego da poco, ma posso già dire che non è il classico calciatore che si lamenta. Demme è un uomo pacato e quadrato, poi come penso tutti i calciatori vorrebbe giocare sempre. Nell’ultima annata al Napoli ha trovato poco spazio, ma Spalletti è un grande allenatore e con lui il feeling è ottimo. Di sicuro servirà una profonda riflessione in estate per capire cosa sia meglio fare, sia nell’ottica del club, che in quella del calciatore”.