Bernardeschi, il Napoli fa dietrofront: De Laurentiis blocca tutto

NAPOLI - Matteo Politano si è messo comodo, aspetta offerte, ascolta gli spifferi, vuole scoprire chi lo cerca e se conviene, per questa o quella squadra, lasciare il Napoli per inseguire nuovi stimoli. «Se arriverà qualche offerta, verrà valutata». Il suo agente, Mario Giuffredi, ha confermato quanto era già chiaro: Politano è pronto a dire addio, ha giocato poco nella seconda parte di stagione, s’è accorto che il Napoli - che pur avendo già Lozano - potrebbe concedergli meno spazio di quello che lui spera di ritagliarsi. Sarà un’estate calda, rientra nei progetti l’acquisto di Deulofeu (per il quale la trattativa procede), di un altro difensore (Østigard) e di un nuovo portiere qualora Ospina, che non risponde, decidesse di declinare l’invito di De Laurentiis a restare per altre due stagioni.

Politano, nuovi stimoli Una sola da titolare nelle ultime sei di campionato. Il campanello d’allarme al tramonto della stagione ha convinto Politano a vederci chiaro. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha rivelato di un confronto panoramico sul futuro: «Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti, Politano non sente più la fiducia dell’allenatore. Se arriverà qualche offerta - le sue parole a Radio Marte - verrà presa in considerazione. Altrimenti resterà a Napoli con la testa giusta». Politano è in vetrina, chi lo vuole chieda al Napoli, vorrebbe provarci Gattuso per il suo Valencia (che ha problemi economici che al momento rappresentano un ostacolo al desiderio di Rino), ci sono stati sondaggi e chiacchierate esplorative con Milan, Lazio e Fiorentina, c’è un mercato appena cominciato che potrà condurlo ovunque.

Dietrofront Bernardeschi Il Napoli rinnova le fasce: oltre a Politano potrebbe salutare anche Ounas, che è in scadenza, non rinnova e piace al Monza; Zerbin e Gaetano rientreranno dai prestiti per andare in ritiro, Spalletti li valuterà curioso. Le uscite vincolano le entrate, il ds Giuntoli si è mosso in anticipo per sostituire chi partirà ma qualcosa è cambiato. Bernardeschi non è più il grande obiettivo, il dialogo con l’entourage è rimasto fermo alla fase perlustrativa, e De Laurentiis ha rallentato sino a fermarsi e a rivedere le convinzioni che l’avevano spinto a confessare pubblicamente l’apertura della trattativa. A questo punto, Deulofeu diventa l’obiettivo principale di una rifondazione a tutta fascia. C’è ancora distanza tra Napoli e Udinese ma non sono ancora scesi in campo De Laurentiis e Pozzo. Si cerca di ridurre la distanza tra domanda e offerta, che resta di sette milioni. Lo spagnolo vuole Napoli, aspetta con pazienza. Nell’elenco c’è anche Brekalo.