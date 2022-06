Deulofeu, la risposta sui social che fa sognare i tifosi del Napoli

Se non promessi sposi, il Napoli e Gerard Deulofeu si piacciono eccome. L’ulteriore conferma arriva via social da un risposta che il giocatore ha dato ad un commento ad un post pubblicato dallo spagnolo in vacanza, nel quale Deulofeu ha ribadito il gradimento per la piazza napoletana.

"Napoli società top" “Vuoi venire a Napoli o no? Ti stiamo aspettando” la domanda formulata da un tifoso azzurro su Instagram a Deulofeu commentando un post che ritrae l’ex attaccante del Watford ai bordi di una piscina, intento a sorseggiare un drink. Classica posa vacanziera, ma il ragazzo è più che mai attento alle novità che a breve potrebbero arrivare dal mercato, come si evince dalla chiarissima risposta al tifoso: “Ho tanto rispetto per il Napoli, una società top”.