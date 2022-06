Iervolino: “Ederson me lo tengo stretto. Petagna-Djuric? Non so nulla”

Iervolino: “Salvezza miracolosa, il mister un campione”

Prima di parlare di mercato, però, c'è ancora qualcosa da aggiungere sull'ultima stagione, finita benissimo quando a dicembre la retrocessione sembrava già il destino dei granata: “Abbiamo fatto un'impresa, il mister è un campione. L'anno prossimo faremo una Salernitana rafforzata, trasformata. Abbiamo voglia di avere una squadra competitiva, che possa salvarsi con tranquillità”.

Ci saranno anche i giovani: “Promettenti ed esperti. Ci teniamo stretti tutti i nostri gioielli”. E qui si entra in argomento Napoli visto che ci sono voci che vorrebbero De Laurentiis interessato al talento Ederson.

Iervolino: “Ederson? Per ora non c'è spiraglio che lo venda”

Iervolino è determinato su Ederson: “Non lo cederò, l'ho detto a tutti. Per adesso non c'è alcuno spiraglio. Ederson e l'interesse del Napoli? Non voglio trattenere nessuno, voglio solo persone felici. Tra lunedì e martedì faremo ricognizione con De Sanctis e prenderemo delle decisioni. Personalmente De Laurentiis non m l'ha chiesto il ragazzo”.

Iervolino: “Non so nulla di uno scambio Petagna-Djuric. Cavani? Un sogno”

Ancora il Napoli coinvolto nel possibile scambio: Petagna a Salerno e Djuric in azzurro. Ma Iervolino qui cade letteralmente dalle nuvole “Non ne so proprio nulla”. Infine, il sogno proibito del presidente della Salernitana: “Cavani per me sarebbe davvero un sogno. Ritengo Edinson la punta più forte”.