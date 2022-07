Pagliuca severo: “Ha perso Ospina, forse Politano. Il Napoli si è indebolito”

E allora, facciamolo con Pagliuca questo giochino. Che Napoli è fino a questo momento? “Ha perso un portiere molto importante come Ospina e rischia di perdere Politano . Osimhen credo che rimanga. Penso che il Napoli debba stare attento. Magari mi sbaglierò, ma secondo me si è indebolito”.

Da valutare, naturalmente, coloro che sono già arrivati: Kvaratskhelia e Olivera. In attesa dei prossimi colpi e delle possibili ulteriori uscite.

Pagliuca: “Maradona con me è sempre stato gentile”

Pagliuca è stato in campo quando giocava Diego Maradona. Così giudica l'argentino: “Con Diego mi sono divertito molto. Era un gran giocatore, un fuoriclasse in tutti i sensi, un ragazzo d'oro. Tutte le volte che l'ho incontrato, è sempre stato molto carino con me. Sempre molto gentile, non ricordo un compagno o un avversario che ne abbia parlato male. Avevo un bel rapporto, i suoi compagni lo adoravano. Aveva un modo di fare fantastico. Mi dispiace per quello che è accaduto, ma mi auguro che adesso abbia ritrovato quella tranquillità, quella pace che purtroppo negli ultimi tempi non aveva più”.