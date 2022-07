Napoli, prima Ostigard e poi le cessioni

NAPOLI - De Laurentiis si era già cautelato in caso di mancata risposta di Ospina. Aveva corteggiato Meret spiegandogli che sarebbe stata la prima scelta per la porta e proponendogli un rinnovo che adesso va solo formalizzato. Il mercato del Napoli, di calma apparente, sta per arricchirsi di nuovi sussulti. Oltre alla firma del portiere, che si legherà al Napoli fino al 2027 prolungando di altri quattro anni l’attuale accordo, il ds Giuntoli sta proseguendo nel lavoro di diplomazia per convincere il Brighton a cedere Leo Ostigard che non vede l’ora di vestirsi d’azzurro. Poi verrà il tempo delle riflessioni in attesa delle cessioni. Politano e Demme potrebbero far posto a nuovi eventuali innesti, ma la tempistica dipenderà solo dal mercato, dalle proposte che arriveranno e da quanto tempo ci vorrà per convertirle in accordi. Deulofeu, alla finestra, aspetta il suo momento. Con lui l’Udinese che ha aperto al Napoli ma non potrà aspettare in eterno.

Meret rinnova Meret è pronto a sistemarsi tra i pali, stavolta senza l’ingombrante ombra di Ospina. Il colombiano si è svincolato e così il Napoli è tornato da Meret presentandogli l’invitante offerta di rinnovo con aumento d’ingaggio e nuova scadenza fissata al 2027. Il portiere, che aveva già raggiunto l’accordo economico col Napoli, aspettava garanzie tecniche, voleva sentirsi al centro del progetto e l’addio di Ospina lo ha convinto. Manca solo la firma prima di sentirsi il nuovo titolare del Napoli ma consapevole di dover dimostrare ogni giorno sul campo di meritarlo. Alle sue spalle resiste l’idea Sirigu, svincolato, considerato il dodicesimo perfetto per esperienza e qualità.

Mercato Napoli, quarto centrale Il Napoli ha scelto Ostigard per sostituire Tuanzebe e il norvegese ha scelto il Napoli per tornare in Italia ma stavolta con vista sulla Champions. Giuntoli ha incontrato e raggiunto l’accordo col suo procuratore Jim Solbakken, Ostigard spera(va) di unirsi ai compagni già per il ritiro di Dimaro. Dovrà aspettare ancora, anche perché tra lui e il Napoli s’è intromesso il Torino che sta provando a convincere il Brighton. Dovrebbe essere un tentativo vano: Ostigard vuole Napoli, lo ha ribadito al suo agente, e ora bisognerà solo perfezionare l’accordo col club inglese.