Mertens, il Capri Anacapri insiste: "Se il Napoli non lo tiene..."

Quella che poteva essere una boutade estiva, a Capri è stata presa molto sul serio. E così il vice presidente del Capri Anacapri , squadra che milita in Eccellenza, è tornato sulla vicenda Dries Mertens . Insistendo sul fatto che, se il Napoli non dovesse tenere il belga, sull'isola le porte sarebbero apertissime. Anche economicamente parlando.

Alberto Favia , il numero due del Capri Anacapri, non la sta sparando grossa a CalcioNapoli 24 Tv: “La foto di Mertens con la nostra maglia? Sarebbe un sogno per tutti noi, una grande immagine per la nostra isola. C'è un discorso umano e non solo calcistico, noi conosciamo bene Mertens e abbiamo parlato con il suo entourage ed è venuta fuori questa idea folle”.

Ancora Favia: “Abbiamo dietro di noi delle aziende che potrebbero aiutarci a sostenere questo costo per la categoria, nonostante i limiti economici presenti proprio nel torneo. Tramite gli sponsor pubblicitari si potrebbero superare questi paletti ed è talmente forte il senso di appartenenza di Dries al territorio che ci fa sperare in questo sogno. Faremo di tutto per realizzarlo”.

Sogna, Favia, o forse no: “Il presidente è un amico fraterno di Dries e ci ha già parlato diverse volte per questa possibilità. Non è una boutade, ci sono cose che vanno al di là del calcio ed è da tempo che questa idea è nata. Se fossimo stati qualche categoria più su, lui già sarebbe stato da noi , purtroppo la categoria ci frena perché non si è mai visto un calciatore disputare un Mondiale e giocare in Eccellenza. Noi però ci crediamo perché si potrebbero creare degli indotti di merchandising che andrebbero al di là del calcio”.

Favia: “La speranza è che Mertens resti a Napoli o qui vicino”

Favia chiude con una speranza forse più realizzabile: “Ovviamente spero di cuore che Mertens resti al Napoli, tutti qui abbiamo fede azzurra. La speranza è che rimanga a Napoli o qui vicino in un'altra squadra di Serie A per riabbracciarlo e ospitarlo sulla nostra isola. E se non dovesse essere così, allora ben venga da noi”.