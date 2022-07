La BBC: "Il Chelsea offre 40 milioni al Napoli per Koulibaly"

Il club inglese secondo l'emittente britannica sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro alla società partenopea per il difensore in scadenza di contratto nel 2023, che proprio in settimana a Dimaro incontrerà Aurelio De Laurentiis e la dirigenza del Napoli per decidere il suo futuro.

Koulibaly, giorni decisivi per il futuro

Come rivelato dal direttore sportivo del club campano Cristiano Giuntoli in conferenza stampa, Koulibaly si è visto offrire dalla società uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, più un futuro in dirigenza: questa la proposta definitiva del club, che aspetta una risposta del giocatore in settimana. Secondo la BBC, il Chelsea è la destinazione preferita del centrale africano in caso di addio al Napoli, ben più della Juve perché il giocatore non vorrebbe tradire i tifosi azzurri.