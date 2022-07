Napoli su Acerbi e Kim: tutti i nomi per sostituire Koulibaly

DIMARO FOLGARIDA - Per quanto difficile possa essere, il Napoli deve voltare pagina subito. Al più presto: la cessione di Koulibaly è divenuta realtà tra ieri e lunedì, certo, ma il club lavora da una vita al nome del potenziale sostituto di Kalidou. Era un addio possibile, del resto. Anzi, era nell'aria da tempo proprio come il nome di un difensore che, guarda caso, fa parte della scuderia di Fali Ramadani: Nikola Milenkovic. Il gigante serbo della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2023 ma su di lui è forte la Juve e a seguire c'è anche l'Inter: il ds Giuntoli ha già chiesto a Ramadani info e disponibilità del giocatore ma la prima risposta è stata freddina. E allora il ds ha virato ed ha pensato a Francesco Acerbi (34), da un bel po’ in rottura con l’ambiente della Lazio, mancino naturale che tornerebbe utile negli equilibri tecnico-tattici di Spalletti. Per il momento è un’idea in più, da realizzare, eventualmente, attraverso un versamento di 5 milioni di euro alla Lazio. In queste frenetiche ore di trattative KK-Chelsea, comunque, è inevitabile che De Laurentiis sia tornato sull'argomento con il manager, anche perché l'investimento si aggirerebbe intorno ai 15 milioni, mentre di 20 milioni di euro è la clausola rescissoria inserita nel contratto con il Fenerbahce di Kim Min-jae, venticinquenne colosso coreano che intriga.

Kim o Acerbi per il Napoli KK avrebbe dovuto indossare la fascia che fu di Insigne, ma gli ultimi sviluppi hanno consegnato alla storia un progetto soltanto abbozzato. Punto e a capo. E via a valutare un sostituto: con Ramadani, dicevamo, si è parlato di Milenkovic, 24 anni e cinque campionati di Serie A alle spalle con la Fiorentina. Il suo contratto scadrà tra un anno e il prezzo del cartellino non dovrebbe superare i 15 milioni, ma il fatto è che su di lui c'è la Juve e poi anche l'Inter: l'approccio con il Napoli non è stato caldissimo, ma il club azzurro ha in mano una carta coreana di nome Kim. Kim Min-jae: 25 anni e 20 milioni di clausola rescissoria per liberarlo dal Fenerbahce. Giuntoli pensa ad Acerbi, all'ivoriano Bailly (28) dello United, al francese Lacroix (22) del Wolfsburg; e all'argentino dell'Atalanta, Palomino (32).

Ostigard al Napoli, è fatta Tutto definito, invece, sul fronte Ostigard: il giocatore ha scelto il Napoli da tempo e alla fine l'accordo con il Brighton è arrivato sulla base di 5 milioni più 4 di bonus. Il progetto è portarlo anche a Dimaro, presentarlo al popolo azzurro, ma lo scambio dei documenti è una lotta contro il tempo: l'ufficialità può arrivare in qualsiasi momento.