Napoli, Kim è ok. Ma occhio alla Lazio: è piombata su Mertens

Il Napoli ha scelto il sostituto di Kalidou Koulibaly: è Kim Min-Jae, 25 anni, nazionale sudcoreano, difensore centrale del Fenerbahce che da giorni non si allena più con la squadra turca perché ha accettato la proposta del club partenopeo. Eugenio Albarella, affermato preparatore atletico, già braccio destro di Alberto Zaccheroni ai tempi della brillante avventura giapponese del tecnico romagnolo e proofndo conoscitore del calcio asiaticio, ha pochi dubbi: "Considerato ciò che il mercato offre Napoli in questo momento, penso che Kim sia la soluzione migliore - ha dichiarato a Radio Marte - Questo giocatore ha grandi margini di migiloramernto, è bravo tecnicamente, calcia con destro e sinistro, è fortissimo di testa e ha rapidità. Non dico che possa essere da subito l'erede di Koulibaly, ma ha tutti i numeri per poterlo diventare. In Asia, i coreani vengono calcisticamente considerati come gli argentini, perché hanno la garra, cioè grinta e spirito combattivo. Kim a Napoli farà sicuramente bene"