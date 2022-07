"Napoli, per la porta ipotesi Neto dal Barcellona"

BARCELLONA (SPAGNA) - Possibile ritorno in Serie A per Neto. L'ex portiere di Fiorentina e Juve, infatti, sarebbe stato offerto al Napoli dal Barcellona. Gli azzurri, dopo la partenza di Ospina direzione Al-Nassr, infatti, sono alla ricerca di un numero uno da affiancare a Meret. Dall'altra parte, l'estremo difensore brasiliano è finito fuori dal progetto tecnico di Xavi che non lo ha nemmeno convocato per la tournée americana. Neto, infatti, attualmente si trova alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, dove si sta allenando insieme agli altri esuberi Riqui Puig, Óscar Mingueza, Martin Braithwaite e Samuel Umtiti.

Neto e l'ipotesi Napoli: ecco gli altri nomi per la porta di Spalletti

Neto aveva ricevuto un'offerta anche dal Celta Vigo, ma le parti non si sono messe d'accordo e la trattativa è sfumata. L'ipotesi Napoli, dunque, potrebbe rivelarsi un'affare sia per gli azzurri, che si assicurerebbero un portiere di livello e di grande esperienza da affiancare a Meret, che per il calciatore, finito fuori rosa e desideroso di trovare spazio altrove. Gli uomini mercato di Luciano Spalletti, però, si stanno già guardando intorno, con l'obiettivo numero uno che rimane Keylor Navas, mentre resta alla finestra Kepa, chiuso da Mendy al Chelsea. Neto ha un contratto con il Barça fino al 30 giugno 2023, ma se si raggiungesse un accordo per il trasferimento del portiere sudamericano, i blaugrana sarebbero disposti a liberarlo a zero.