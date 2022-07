"Napoli, anche Zielinski in bilico: c'è l'offerta dalla Premier"

Zielinski: l'offerta dalla Premier League

A riportare la notizia di un possibile addio del polacco è il profilo twitter West Ham Transfers, che segue evidentemente i movimenti di mercato degli Hammers, molto vivaci nelle ultime settimane. Secondo il portale inglese, il Club di Premier League avrebbe già presentato una ghiotta offerta di circa 40 milioni di euro al patron De Laurentiis. Soldi importanti che il Napoli farebbe molta fatica a rifiutare. Anche a costo di perdere un altro dei suoi tasselli più pregiati.

Un Napoli senza senatori

Dopo Insigne e Koulibaly, la squadra di Luciano Spalletti rischia di dover salutare altri pilastri della squadra che negli ultimi anni ha regalato emozioni e bel calcio al pubblico dello stadio San Paolo, oggi Maradona. La trattativa per il rinnovo di Dries Mertens non si è ancora sbloccata e il belga - nonostante sia una leggenda a Napoli - potrebbe clamorosamente partire. Discorso simile per Fabian Ruiz e non solo. In generale, si respira un clima di forte incertezza nello spogliatoio azzurro: potrebbe essere l'occasione per ripartire da zero e avviare un nuovo ciclo? Sarebbe strano per una squadra che ha lottato per lunghi mesi per lo Scudetto 2021/22, prima di cedere il passo sul più bello alle due milanesi. Eppure, come detto, difficilmente De Laurentiis oppone resistenza a offerte del calibro di quella arrivata da oltremanica per Zielinski.