"Napoli, per la porta spunta l'idea Kevin Trapp"

"Benfica e Napoli pensano a Trapp"

Un’idea sugli obiettivi del Napoli può arrivare dall’indiscrezione riportata da 'Sky Sport Deutschland', secondo la quale il club azzurro e il Benfica sarebbero interessate alle prestazioni di Kevin Trapp. Il portiere dell’Eintracht Francoforte e della nazionale tedesca, classe ’90, è un profilo di consolidata esperienza internazionale, avendo militato per tre anni nel Paris Saint-Germain, tra il 2015 e il 2018, ed è reduce dal trionfo in Europa League con l’Eintracht.

Trapp e la vetrina della Champions con l'Eintracht

Sotto contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo sulla stagione successiva il club nel quale aveva già militato prima del trasferimento in Francia, Trapp potrebbe essere tentato dalla possibilità di vivere un’altra avventura in un club di prima fascia europea in grado di garantirgli una buona vetrina in vista del Mondiale in Qatar. La stessa vetrina che è però in grado di offrire l’Eintracht Francoforte, che proprio grazie alla vittoria dell’Europa League ha ottenuto il pass per la fase a gironi della Champions League, dove comparirà in prima fascia.