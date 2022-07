Napoli, visite mediche in corso per Kim Min-Jae

Visite mediche in corso per Kim

Partito questa mattina presto per raggiungere l'Italia, il difensore coreano Kim, classe 1996 ormai ex Fenerbache, è giunto in Italia proprio pochi minuti fa, e ora si trova a Villa Stuart per sottoporsi alle consuete visite mediche.

Dopo le visite, il giocatore raggiungerà i propri nuovo compagni nel ritiro di Castel di Sangro (AQ).

L'acquisto di un difensore è stato reso necessario a causa della cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea per circa 40 milioni di euro.