Napoli scatenato: assalto a Kepa, pressing su Simeone e Barak

CASTEL DI SANGRO - Kim è arrivato e il mercato della difesa è chiuso: non resta che pensare agli altri reparti. Tutti, nessuno escluso: centrocampo, attacco, porta. Con ordine: il Monza insiste per Petagna , o meglio Galliani insiste e attende il placet di Berlusconi per chiudere l'operazione che riporterà Andrea a casa, o giù di lì, considerando che è cresciuto proprio nel Milan dei due illustri signori di cui sopra. E quando tutto sarà sistemato, allora il ds Giuntoli potrà definire l'acquisto del Cholito Simeone con il Verona. Con il club di Setti, però, si parla anche di Antonin Barak , centrocampista nel mirino nel caso di una cessione: il West Ham, dopo il rifiuto di Fabian, insiste per Zielinski e fa sapere di essere pronto a rilanciare fino a 36 milioni, ma Piotr accetterà il trasferimento soltanto al cospetto di un'offerta irrinunciabile. Capitolo a parte merita la caccia al portiere. All'altro uomo: i costi di Navas, il primo sogno, sono ritenuti eccessivi, e così il Napoli sta provando a stringere per l'altro sogno: Kepa . In lista resiste anche Neto, fuori dai piani del Barça. Il primo uomo, invece, è in attesa: Meret , certo. Il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023 è pronto ma a Dimaro non è stato firmato. E per il momento neanche a Castel di Sangro.

HOLA KEPA

E allora, non c'è pausa. Non c'è sosta: il club azzurro continua a lavorare per consegnare a Spalletti una rosa completa in vista dell'inizio del campionato, e così in coda al doppio colpo per la difesa, Ostigard-Kim, De Laurentiis e Giuntoli sono pronti a compiere un passo indietro. Cioè, a puntare sul portiere: una delle priorità, considerando che il signor Luciano ha ribadito di volere due uomini dello stesso livello. Il primo amore, dicevamo, è Keylor Navas, al centro di una situazione poco piacevole per le sue ambizioni al Psg ma anche titolare di un ingaggio da 7 milioni più 2 di bonus Champions che necessiterebbe di una notevole sforbiciata, oltre che di un'imponente partecipazione del Paris. Più agevole, invece, il secondo amore: Kepa, il basco del Chelsea in cerca di rilancio. Anche i suoi costi sono elevatissimi, vicini a quelli di Navas, ma rispetto al collega è reduce da stagioni molto deludenti a dispetto dell'etichetta di portiere più pagato della storia (80 milioni nel 2018): 27 anni rispetto ai 35 di Keylor - costaricano con passaporto spagnolo -, nell'ultima stagione ha collezionato appena 4 presenze in Premier e una in Champions. Lui sì, che sarebbe disposto a mettersi in discussione anche economicamente. Fermo restando la collaborazione dei Blues.