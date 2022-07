La previsione del presidente dell'Anversa: "Mertens? Si accorderà con il Napoli"

Anversa, il presidente nega contatti con Mertens

Nella rosa che vede Radja Nainggolan come il fulcro del centrocampo, tuttavia, non farà parte Dries Mertens, come anticipato dallo stesso presidente rispondendo a precisa domanda sul tema dopo che nelle ultime ore era circolata l’indiscrezione del possibile approdo dell’ex attaccante del Napoli nel campionato belga: “Non abbiamo mai avuto contatti con Mertens, non c'è nulla di vero in quello che è stato scritto e detto - le parole di Gheysens riportate da 'Nieuwsblad' - Leggo di molti nomi accostati alla nostra squadra, ma di mercato si occupa il nostro direttore Overmars. Stiamo costruendo una buona squadra e abbiamo ancora un mese di tempo per completarla”.

"L'addio al Napoli? Fa parte della trattativa"

Gheysens è poi andato oltre dando un proprio pronostico circa il futuro di Mertens, prevedendo una riappacificazione tra l'attaccante e De Laurentiis: "Mertens è un buon calciatore e un’ottima persona, ma al momento non è nei nostri piani. Il suo futuro? Dries è stato grande in Italia, ha una bella casa lì ed è ormai abituato a vivere lì. Penso che prima o poi troverà un accordo con il Napoli. Si sono già salutati? Penso che sia stato un modo per nascondere la trattativa...".