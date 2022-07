Semplici: "Raspadori e Simeone, che qualità a Napoli: ecco dove giocherebbero"

Semplici: "Raspadori e Simeone per un nuovo ciclo"

"Raspadori è un grande prospetto, al Sassuolo si è affermato arrivando addirittura in Nazionale - ha spiegato l'allenatore toscano -. Il ruolo? Se Spalletti usa il 4-3-3 lo vedo esterno, nel 4-2-3-1 invece dietro Osimhen. Se poi il Napoli prendesse anche Simeone, completerebbe il reparto offensivo, dandogli molta qualità". Semplici ha avvertito i tifosi del Napoli: dopo l'addio di tanti big non sarà un anno semplice. "I nuovi giocatori azzurri avranno bisogno di tempo, dopo la partenza dei big si è chiuso un ciclo, per essere competitivi è necessaria un po’ di pazienza per amalgamare la squadra, ma la qualità c’è. Soprattutto se dovessero arrivare Raspadori e Simeone".