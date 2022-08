Petagna al Monza, accordo con il Napoli: operazione da 14 milioni

Monza, arriva Petagna: i dettagli dell'operazione

È tutto fatto per l’arrivo di Andrea Petagna: il centravanti triestino arriva dal Napoli in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, più 1,5 di bonus. Affare quindi complessivo da 14 milioni per un investimento che potrebbe fare da preludio ad una serie di altre operazioni: in entrata per il Napoli, con l’arrivo dal Verona di Giovanni Simeone destinato a fare da vice di Victor Osimhen, oltre che di Giacomo Raspadori, in uscita per il Monza, al quale non mancano le richieste per Christian Gytkjaer, bomber della promozione in A, ma con molto mercato in Serie B.