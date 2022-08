Monza, Galliani prende tempo: "Icardi? Non sono ancora i giorni del Condor"

MONZA - Nel corso del prepartita del match di Coppa Italia tra Monza e Frosinone, l'ad dei brianzoli Adriano Galliani , intervenuto ai microfoni di Italia 1, sfodera il suo famoso "tiki-taka", svelando e celando le prossime mosse di mercato , in particolare per quanto riguarda l'anunciato colpo in attacco. Il nome caldo è quello di Mauro Icardi, ma Galliani resta sulle sue: "Io ero abituato ai giorni del condor, ma quest'anno arriveranno un pò più avanti... diciamo tra il 31 agosto e l'1 settembre (data di chiusura del calciomercato, ndr), staremo a vedere ". Quanto alla possibile alternativa Petagna, da settimane ormai nel mirino del Monza, Galliani non potrebbe invece essere più chiaro: "E' un ragazzo che stimo e a cui voglio bene, ma il Napoli è una bottega cara...".

Icardi difende la sua privacy

Intanto proprio Mauro Icardi, escluso dai convocati per il debutto del PSG con il Clermont, si è sfogato su Instagram per smentire che la decisione sia stata legata ai problemi di coppia con Wanda Nara: "Smettetela di inventare cose, la decisione di non convocarmi è stata puramente tecnica. Non mi sono assentato per problemi personali perché non ne ho e ho rispettato tutti gli allenamenti. Il calcio continua a essere la mia priorità e il lavoro per cui mi pagano. Risparmiate tempo e prima di scrivere e nascondervi dietro uno schermo o un giornale, informatevi sulla realtà".