Gianello: “A Verona meglio Sirigu, Navas sarebbe il massimo per il Napoli”

Matteo Gianello, ex portiere azzurro, a Kiss Kiss Napoli, ha anticipato un tema caldo in vista dell'esordio di campionato dei partenopei con il Verona, in programma il lunedì di Ferragosto: chi è meglio che giochi in porta? Non tanto chi dà maggiore sicurezza, ma chi è più tranquillo tra Meret e Sirigu? Il mercato infatti ha sparigliato i piani, tra numeri uno per ora solo sognati e secondi portieri che potrebbero in realtà essere i primi.