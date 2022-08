Deulofeu si toglie dal mercato: "Penso solo all'Udinese"

L’attaccante spagnolo dell’ Udinese , reduce dalla miglior stagione in carriera con 13 gol e 5 assist che hanno trascinato i friulani ad una tranquilla salvezza, ha parlato prima della partita da ex contro il Milan , gara inaugurale della Serie A 2022-’23, tranquillizzando i tifosi bianconeri circa la propria volontà di restare ad Udine: "La mia testa è qui, all’Udinese. Ho due anni di contratto e nel calcio ho capito una cosa, che la testa deve essere libera. Non si può pensare al domani, sarebbe un errore. Penso solo alla mia squadra e a oggi" le parole di Deulofeu riportate dal sito ufficiale dell’Udinese.

Gerard Deulofeu, il leader dell'Udinese

Classe ’94, arrivato all’Udinese all’inizio della stagione 2020-’21, a inizio mercato Deulofeu era entrato nel mirino di alcuni top club europei, dal Villarreal al Napoli, ma le elevate richieste dei friulani hanno raffreddato gli interessi, così il giocatore, che vanta anche un breve passato nel Milan nella stagione 2016-’17, è pronto a guidare i bianconeri del nuovo allenatore Andrea Sottil, debuttante in Serie A, a un campionato da mina vagante. "Come ripetere la scorsa stagione? Devo continuare con il mio stato di confidenza e lavorare duro per capire cosa l’allenatore e i compagni vogliano da me" ha aggiunto Deulofeu.