Napoli, con Ndombele forza in mezzo. E non è finita: assalto a Navas

NAPOLI - Avanti un altro senza la necessità di aspettare le mosse degli altri. Il Napoli ha pianificato per questa mattina le visite mediche di Tanguy Ndombele, 25 anni, il prossimo rinforzo in arrivo dal Tottenham per completare l’organico arricchendolo con un altro giocatore che in Premier League ha smarrito, ma per un istante, il proprio talento. Vorrà ritrovarlo al Napoli, lavorando con Spalletti, provando a brillare nel palcoscenico della Champions, senza pensare troppo a cosa accadrà a giugno. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, il Napoli se l’è assicurato per mezzo milione e, se vorrà, a fine stagione, potrà riscattarlo per una trentina, con la prospettiva di poter trattare sul prezzo e comunque, nel caso, rivedendo anche le cifre di uno stipendio troppo alto al quale, oggi, contribuiranno in maniera decisa anche gli Spurs.

Visite mediche per Ndombele Il centrocampista francese, dopo l’intenso lavoro dei rispettivi legali nella giornata di ieri, è atteso questa mattina alla clinica Villa Stuart a Roma per le visite mediche prima della firma sul contratto. Ndombele, fuori dai piani di Conte, ha spinto per trasferirsi da Spalletti, ha considerato quella del Napoli un’opportunità importante per rilanciarsi dopo aver smarrito quel sorriso ritrovato, in parte, quand’è tornato per pochi mesi al Lione. Giuntoli aveva raggiunto da qualche giorno l’accordo con l’amico Paratici, non c’erano dubbi sulla formula, prestito con diritto di riscatto, si discuteva delle cifre, alla fine sarà di 500mila euro la spesa immediata col riscatto fissato a circa 30 milioni e col Tottenham che contribuirà in modo concreto al pagamento del ricco ingaggio del calciatore.

Ndombele prima dell’addio di Fabian Ruiz Il Napoli ha pianificato l’arrivo di Ndombele senza aspettare l’uscita di Fabian, considera conclusa l’avventura dello spagnolo - Spalletti non lo ha convocato col Verona, non si allena più in gruppo e non ci sarà neppure col Monza - e per questo ha accelerato programmando le visite mediche dopo aver raggiunto l’intesa col Tottenham e gli agenti del calciatore. Fabian è diretto al Psg che ha in mano il portiere Navas, si continua a trattare, si parte da una valutazione di oltre 20 milioni per lo spagnolo, ma per Ndombele non era più il caso di aspettare, a Spalletti serviva un calciatore duttile, e di spessore, da inserire sia come mezzala nel 4-3-3 ma anche come centrale o trequartista nel 4-2-3-1 che è l’altra idea tattica sposata dall’allenatore.