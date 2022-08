Napoli, più opzioni per arrivare a Navas. La strategia

NAPOLI - Sono alte le richieste di Keylor Navas per salutare il Paris Saint-Germain due anni prima della scadenza del suo contratto e trattare direttamente col Napoli un nuovo stipendio. È questo l'ostacolo principale a un'operazione che Giuntoli ha definito «in alto mare» - prima della partita col Monza - solo per deviare le attenzioni, una strategia per dedicarsi all'ultimo colpo che, per motivi economici, è anche quello più difficile. Ci sta provando, il Napoli, e continuerà a farlo, stavolta senza l'ansia di fare in fretta, anche perché il mercato si avvia verso la conclusione e, soprattutto, perché il Napoli un portiere ce l'ha già, si chiama Meret, e ne ha un altro, di spessore, di nome Sirigu. Kepa del Chelsea, trattato a lungo tra luglio e agosto, resta sullo sfondo, ma è distante, lui sì.

Navas priorità del Napoli Ma Navas è una priorità, un ultimo desiderio per completare l'organico e concludere un mercato ricco di colpi, otto, al quale manca l'uomo simbolo, il calciatore di personalità ed esperienza - per citare Spalletti - che andrebbe a colmare, col suo curriculum, con la sua ricca bacheca, tre Champions vinte, il vuoto di spessore internazionale dopo le partenze, tra gli altri, di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens. La strategia adottata dal Napoli è quella dell'attesa. Dopo aver ricevuto l'ok del portiere, dopo aver pensato a un biennale da tre milioni a stagione (tassazione agevolata grazie al Decreto Crescita), De Laurentiis s'è messo comodo, aspetta sviluppi, verrà presto informato dall'entourage del portiere sull'esito del confronto Psg-Navas. Senza accordo, il portiere si allontanerebbe, a meno che non si arrivi a un'intesa per il prestito secco di dodici mesi coi francesi che dovranno pagare il 75% dello stipendio da 9 milioni.

Il futuro di Fabian Ruiz Lo spagnolo piace al Psg ma questa è un'altra storia, un'operazione a parte, certo può incidere nel rapporto tra i due club e, ovviamente, può facilitare entrambi gli affari. Fabian sogna la Liga, il ritorno in Spagna, sa bene che da svincolato potrebbe ricevere ricche offerte, ma restare fermo per un anno - perché per il Napoli, dopo il mancato rinnovo, è fuori dal progetto - vorrebbe dire perdere vetrina (nell'anno del Mondiale) ed è per questo che il Psg è una pista che ha da subito considerato. Le due società trattano sul prezzo, non c'è ancora accordo, la distanza è minima, si parte da una valutazione di 20 milioni, il Napoli chiede uno sforzo in più.