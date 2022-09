Napoli, ufficiale la cessione di Ounas al Lille

Adesso è ufficiale un altro addio in casa Napoli . Come infatti ha riportato il club sul sito personale, Ounas ha lasciato i partenopei. Questo il comunicato degli azzurri: "La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo di Adam Ounas al Lille ".

Napoli, i numeri di Ounas

Ounas ha chiuso la sua avventura a Napoli dopo aver indossato la maglia azzurra prima nelle stagioni 2017-18 e 2018-19 e, dopo le esperienze a Cagliari e Crotone, nel 2021-22 e 2022-23. Con il club partenopeo, l'algerino ha totalizzato 62 presenze tra campionato e coppe realizzando 7 gol. Adesso Ounas è pronto per tornare in Ligue 1, dove ha già giocato per il Bordeaux e per il Nizza.