Napoli, Navas resta al Psg: "Grazie a chi mi ha voluto"

Nulla da fare, alla fine Keylor Navas resterà al Psg e farà il secondo di Gianluigi Donnarumma . Galtier ha preso la sua decisione, dopo il dualismo della scorsa stagione sarà l'azzurro il titolare del club campione di Francia. L'ex Real Madrid avrebbe potuto trovare spazio altrove, soprattutto a Napoli . Il lieto fine però non c'è stato.

Napoli, il messaggio di Navas

Su Instagram, Navas ha voluto comunque dedicare un messaggio al Napoli: "Dopo un'estate di grande incertezza, è arrivato il giorno di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, apprezzando il mio lavoro e la mia carriera. È un motivo di orgoglio sentirsi così amati, essere sostenuti. È anche il momento di farvi sapere che continuerò a lavorare duramente a Parigi, senza perdere la fiducia, aiutando la squadra il più possibile, senza arrendermi e come sempre dando il mio meglio ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo a combattere mano nella mano con Dio!".