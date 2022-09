Collaboratore di Kim: “Lo hanno richiesto anche Juve, Roma e Inter, ma volevamo il Napoli”

C'era la fila per Kim, il difensore sudcoreano del Napoli che ha già conquistato tutti, segnando due gol nelle prime cinque giornate di campionato. Lo volevano in tanti. A rivelarlo è un suo stretto collaboratore, Ho Lee, in un documentario riguardante i calciatori sudcoreani in vista del Mondiale in Qatar. C'erano squadre sia in Italia sia all'estero, pronte a offrire un contratto al centrale.