"Lozano andrà via da Napoli": l'anticipazione dell'intermediario

“ Hirving Lozano andrà via in estate”. È sicuro di questo l'intermediario Alessandro Monfrecola , che ha parlato durante la trasmissione Si Gonfia le rete. Il giocatore messicano, infatti, gioca poco e guadagna tanto (più di quattro milioni) e sarebbe attratto da un'avventura nella Premier League inglese, lasciando dunque il Napoli .

Monfrecola: “Lozano non ha espresso ancora tutto il suo potenziale”

A Napoli qualcuno potrebbe mangiarsi le mani dopo la partenza di Lozano: “Ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. Solo in una piccola parte quando c’era Gattuso. Poi, successivamente, causa infortuni ed altre cose non si è ancora espresso al meglio. In Messico è considerato un idolo e quando non si sente tale probabilmente cala psicologicamente, anche se ha giocato bene contro l’Ajax“.