Napoli verso la Cremonese: lavoro in gruppo per Osimhen

Napoli, Cremonese all'orizzonte: lavoro in gruppo per Osimhen

Sul fronte recuperi, Victor Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo l'indomani della splendida notizia relativa al fiocco rosa in famiglia. Spalletti spera di poterlo convocare già per la trasferta di Cremona allo stadio "Giovanni Zini" (fischio d'inizio alle 18 di domani, sabato 8 ottobre).