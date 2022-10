“Il Manchester United attende il via libera del Napoli per ingaggiare Lozano”

Hirving Lozano è tornato questa settimana a segnare in Champions League e sono riprese le voci che vogliono il messicano del Napoli nei radar del Manchester United. Lo scrive Sport-Express. La squadra inglese attenderebbe soltanto il via libera da parte di Aurelio De Laurentiis per poter ingaggiare l'attaccante.

“Lozano allo United a gennaio” Il Manchester United potrebbe prendere Lozano dunque a gennaio. Al momento, al Napoli, non sono arrivate offerte concrete, inoltre gli azzurri non vorrebbero privarsi adesso dell'esterno offensivo. Il club con in panchina Ten Hag vuole tornare a essere competitivo e il messicano fa parte di quei calciatori tenuti sotto stretta sorveglianza.