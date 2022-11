Napoli su Luiz Henrique: chi è l'ultima tentazione di De Laurentiis

NAPOLI - Qualcosa bisogna pur fare, tranne che oziare: e tra una partita e l’altra, Wyscout diventa un rifugio per ripassare le nozioni o farsi una ulteriore infarinatura. Il mercato prima o poi tornerà, finirà per diventare un’esigenza perché niente è per sempre, e in un autunno insolito, tanto Mondiale e niente altro in giro, c’è sempre un modo per tenersi aggiornati, per ridare un’occhiata a ciò che è stato già selezionato, per far nascere qualche scelta estemporanea: il data base va aggiornato, qualcosa il Napoli ci ha già messo dentro, però la rivoluzione di agosto è soltanto una tappa di quel processo di modernizzazione che ha bisogno d’aggiornamento continuo. Le voci corrono, va sempre così, e dall’estate scorsa, dal momento in cui Kvara e Kim sono diventati «colpi sensazionali», ogni passo che si muove da Castel Volturno fa rumore: un’eco dalla Turchia, un’altra dalla Spagna, c’è fermento in giro, dal centrocampo all’attacco, e tutte le strade portano inevitabilmente al Napoli.

La punta Avanti non c’è posto o non ce ne sarebbe ma chissà tra otto mesi cosa succederà, se arriveranno pretendenti per Osimhen o per Lozano, per Politano o per Simeone o per chiunque altro: intanto, nel taccuino di Cristiano Giuntoli ci è finito Luiz Henrique (22 a gennaio), una promessa brasiliana del Betis Siviglia, bottega chiaramente costosissima dove il Napoli ha già fatto la spesa nel 2018, andandosi a prendere Fabian Ruiz a prezzo di clausola per niente economica: 30 milioni e via, senza lasciare rimpianti in nessuno. Esterno offensivo di destra, che però sa distribuire la propria esuberanza anche a sinistra, Luiz Henrique è poliedrico, rientra nei parametri tecnici del Napoli ma pure in quelli anagrafici, viene monitorato attraverso ciò che ha fatto in questi mesi e anche nel suo passato alla Fluminense, e poi è un «bambino» che garantisce un ciclo abbastanza lungo.