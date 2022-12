Kvaratskhelia, Giuntoli chiude la porta: "Zero chance che lasci Napoli"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha voluto mettere a tacere le voci di una futura cessione di Kvicha Kvaratskhelia in una breve intervista concessa ai microfoni di Sport Express. L'esterno georgiano è stato accostato nelle ultime settimane anche all'ambizioso Newcastle, a caccia di rinforzi a gennaio per assicurarsi la qualificazione in Champions League.