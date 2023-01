Napoli, la base d’asta per Ounahi: la cifra offerta da Giuntoli

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - In quell’agenda, ch’è fitta, c’è disegnato un caveau: e il futuro, adesso, per l’Angers è un calendario da sfogliare con cura, prendendosi tutto il tempo che serve per ascoltare, annotare e poi, comodamente, decidere. Dal Qatar, come un regalo del destino, è arrivato un carico di petrol-dollari o comunque una inaspettata ricchezza: ma non c’è fretta, soprattutto non c’è inganno, e quando verranno i giorni buoni, sarà possibile lasciarsi andare e scegliere per sé e anche per Azzedine Ounahi. L’8 volante - è partito nella penombra, è atterrato tra le stelle - d’un Mondiale che il Marocco ha riempito (anche) con questo centrocampista sorprendente è diventato il soggetto del desiderio di mezza Europa e il Napoli, che si è messo in fila e ha anche avanzato proposte stordenti, deve semplicemente capire quale evoluzione prenderà questa vicenda. Al mercato non si scherza, ci si gioca un pezzo di sé, e l’Angers, che è ultimo in classifica, almeno ha la possibilità di risistemare i conti, di aggiustare il bilancio e pure la squadra: un’asta, in casi del genere, ci sta di lusso, partendo da una ventina di milioni, che potrebbero pure non essere sufficienti, perché è chiaro che ora chi vende si ingolosirà.