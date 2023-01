Inter-Napoli, ecco chi sarà l'arbitro designato

Nomina ad internazionale (da ieri) con big match: dovrebbe essere Simone Sozza di Seregno (ormai sdoganato il fatto che sia a 30 chilometri da Milano, lo scorso anno ha fatto Inter-Roma e poi, fosse per Rocchi, farebbe fare Roma e Lazio ai romani) a dirigere Inter-Napoli, big match della 16ª giornata, quella della ripresa della A dopo il Mondiale. Due precedenti con l’Inter (due vittorie), quattro con il Napoli (2 vittorie e due pari). Oggi e domani gli arbitri di serie A si raduneranno all’Acqua Acetosa in vista della ripresa del campionato: Gianluca Rocchi ha già scelto gli arbitri per il turno, li comunicherà solo oggi, al termine dei test (dovrebbe essere il classico yo-yo) che verranno effettuati nel primo pomeriggio. Gli arbitri arriveranno all’Acqua Acetosa entro le 12, pranzeranno, effettueranno i test fisici, poi li aspettano due ore e mezza di aula, con la riunione tecnica divisa in due parti. Domani mattina, dopo le operazioni di peso, nuova riunione tecnica, con un focus sul SAOT, il fuorigioco semiautomatico che in serie A entrerà a regime dal 27 gennaio, per la prima giornata di ritorno. I direttori di gara già lo stanno sperimentando da tempo a Lissone, sede dell’IBC Center della Lega calcio, dove c’è la centrale unica del VAR tricolore (centro all’avanguardia).