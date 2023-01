Demme, l'agente: "Ha parlato con Spalletti, presa una decisione"

Diego Demme ha saltato la sfida contro la Cremonese per la nascita della figlia. Questa mattina il centrocampista tedesco si è allenato regolarmente in gruppo tornando a disposizione del proprio allenatore. Quest'anno appena venti minuti in campo per l'ex Lipsia, eppure il suo futuro sembra ormai deciso: Demme resterà a Napoli almeno fino al termine della stagione. A dirlo è il suo procuratore che fa chiarezza sul destino del mediano di Spalletti.