Napoli, Sirigu sta per andare alla Fiorentina: l'annuncio in diretta

Si sta per perfezionare lo scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina. Salvatore Sirigu è pronto a trasferirsi alla corte di Italiano, percorso inverso per Pierluigi Gollini che torna virtualmente all'Atalanta per poi essere girato al Napoli. Un affare in dirittura che dovrebbe concludersi questa settimana. Nelle prossime ore, infatti, sono previste visite mediche e firme , quindi i comunicati ufficiali. La conferma di una trattativa doppia ormai avviata alla conclusione arriva da Giovanni Branchini.

Napoli, parla l'agente di Sirigu

L'agente del portiere ex Genoa si è espresso così sull'affare con la Fiorentina ai microfoni di Sky: "La trattativa in chiusura, mi sembra che proprio nella giornata di lunedì debbano arrivare le ultime telefonate per definire il tutto". Fumata bianca in arrivo, dunque, per un doppio trasferimento pianificato nei giorni scorsi. Sirigu spera di trovare più spazio a Firenze, Gollini accetta una nuova sfida, sempre da vice, stavolta di Meret, ma in una squadra che lotta per lo scudetto.