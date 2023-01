Dalla Francia: "Napoli, sfuma Ounahi: è fatta col Marsiglia"

Il Napoli lo ha seguito durante il Mondiale e ha dialogato col giocatore e il suo club per sondare la disponibilità ad un trasferimento, ma oggi è un'altra la società avanti per Azzedine Ounahi. Si tratta del Marsiglia che, mentre trattava Ilic, ormai ad un passo dal Torino, ha dirottato altrove le proprie attenzioni, è rimasta in Ligue 1 e ha chiuso per il centrocampista marocchino. Lo fa sapere "RMC Sport" che racconta anche nel dettaglio come si sta concludendo la trattativa.