Napoli, Gollini è arrivato in ritardo: la "colpa" è di Keylor Navas

Pierluigi Gollini a Napoli in ritardo di sei mesi. Il suo trasferimento poteva avvenire molto tempo prima. In estate. Quando si parlava già di Fiorentina ma anche il club di De Laurentiis era interessato a lui. Un retroscena che pochi conoscevano. Lo ha svelato lo stesso portiere ex Tottenham: "In pochi sanno che c'era stato un avvicinamento in estate, ma il Napoli stava facendo le sue valutazioni e io avevo la trattativa con la Fiorentina abbastanza avviata. Il Napoli aveva altre priorità, come la situazione di Keylor Navas ". Erano i giorni del futuro incerto di Meret, confermato anche dal suo procuratore , e del sogno che conduceva a Parigi. Alla fine non se n'è fatto più nulla.

Gollini tra mercato e scudetto: le sue parole

Gollini è arrivato a Napoli pochi giorni fa: "Ora sono felice di essere in questa piazza che mi è sempre piaciuta, che ho guardato sempre con ammirazione per ciò che trasmette, per ciò che riserva ai calciatori, e ovviamente per il Napoli squadra" le sue parole a Kiss Kiss Napoli. Il portiere italiano si è ritrovato in vetta al campionato, lo scudetto è un sogno ma serve calma, pazienza e umiltà: "Il Milan ha vinto lo Scudetto ma quest'anno sta vivendo un momento difficile: questo per dire che nel calcio delle cose sembrano facili ma non lo sono, quindi è giusto quello che dice il mister per rimanere coi piedi per terra".